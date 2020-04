Acesso ao ensino superior com novas regras devido à pandemia de coronavírus

O Governo alterou a forma de determinar a nota de candidatura de acesso ao Ensino Superior, para que os alunos que terminaram o Secundário em anos anteriores não sejam prejudicados, contando agora a opção "mais favorável".

A suspensão das aulas presenciais (a 16 de março) para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus veio alterar as regras no acesso ao Ensino Superior, e o Governo decidiu que os alunos só vão fazer os exames exigidos pelos cursos a que se querem candidatar (e que essas notas contam apenas para a média das provas de ingresso).

Perante as mudanças, os estudantes que já tinham terminado o Secundário queixaram-se de estarem a ser prejudicados, mas a tutela anunciou este sábado que haverá novas fórmulas de calcular as médias de acesso também para quem já terminou o ensino obrigatório. Para os alunos que terminam este ano o Ensino Secundário, a regra é de que, além das classificações dos exames finais que o estudante pretende utilizar como provas de ingresso, "a fórmula de cálculo da nota de candidatura passa a integrar as classificações internas das disciplinas para as provas realizadas este ano pelos candidatos". Para os alunos que realizaram provas em anos letivos anteriores, há duas situações.



Quando a classificação do exame final nacional foi inferior à classificação interna da disciplina, o estudante vai usar apenas a classificação interna da disciplina. Quando a nota do exame final nacional for igual ou superior à classificação interna da disciplina, utiliza-se a classificação final da disciplina.