Acesso ao serviço de Urgência Geral do hospital de Leiria limitado a partir das 22h00

O acesso ao serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André, em Leiria, vai estar limitado a partir das 22:00 de hoje e até às 08:00 de quarta-feira, anunciou o Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

Num comunicado hoje divulgado, o CHL informa que, a partir das 22h00 de hoje, "o acesso ao Serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André será limitado, com o possível reencaminhamento de alguns doentes para as Urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra".

Segundo o CHL, esta situação, que ocorrerá até às 08h00 de quarta-feira, deve-se "a três razões essenciais", como o facto de "continuarem a acorrer ao CHL muitas falsas urgências (às 17:00 de hoje, dos 20 utentes que estavam em espera para serem observados, 14, ou seja, 70%, eram não urgentes)".