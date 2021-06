Um violento acidente rodoviário, em 2019, transformou a vida de Sónia Almeida, hoje com 45 anos, de uma forma dramática, atirando a mulher para uma situação de sem-abrigo. A empresária, a contas com graves sequelas físicas, foi forçada a encerrar os quatro estabelecimentos que detinha na área da restauração, perdeu as únicas fontes de rendimentos e acumulou contas. Atualmente, vive numa carrinha, em Santa Maria da ...