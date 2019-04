Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acionistas da Navigator aprovam prémio de 23 milhões de euros aos trabalhadores

Diogo da Silveira deixou a presidência executiva da The Navigator Company depois de ter manifestado a vontade de não ser eleito para novo mandato.

Os acionistas da The Navigator Company, reunidos esta terça-feira em assembleia-geral anual, aprovaram "por maioria" os oito pontos na ordem de trabalhos, entre os quais o prémio de 23 milhões de euros aos trabalhadores.



Diogo da Silveira deixou hoje a presidência executiva da The Navigator Company, depois de ter manifestado a vontade de não ser eleito para novo mandato, sendo substituído por João Castello Branco, 'chairman' da empresa, até designação de novo presidente.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a produtora de pasta e papel adianta que as contas de 2018, a proposta apresentada pelo acionista Semapa referente à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, bem como o pagamento de dividendos e o de um prémio de 23 milhões de euros, "o valor mais elevado na história da empresa", aos cerca de 3.200 colaboradores foram aprovados por maioria.



"Foi aprovada, por maioria, a proposta do Conselho de Administração para o pagamento de um dividendo de 0,27943 euros por ação", no montante total de 200 milhões de euros, tal como a "participação dos colaboradores nos lucros do exercício até 23 milhões de euros".



De acordo com o grupo, no ano passado "a participação dos colaboradores nos lucros para o mesmo universo foi de 17.197.556 euros".



Em 2018, o lucro subiu 8% para 225 milhões de euros, "os melhores de sempre", tal como o volume de negócios, que aumentou 3,3% para 1.692 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 13% para 455,2 milhões de euros.