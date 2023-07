O Grupo Vita iniciou um programa de ações de sensibilização e formação sobre abusos sexuais com várias entidades ligadas à Igreja, iniciativa que se estenderá a instituições da sociedade civil, revelou a coordenadora do grupo.A psicóloga Rute Agulhas explicou que o programa de formação começou em junho, com as Comissões Diocesanas e a Conferência dos Institutos Religiosos a responderem a um questionário para “delinear com maior precisão as ações a desenvolver” e que esse processo está agora em curso junto de catequistas e professores de Educação Moral e Religiosa Católica, com a formação a arrancar em setembro.