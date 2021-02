A iniciativa "A Mesa dos Portugueses" celebra este ano a sua nona edição. A grande celebração da gastronomia em Portugal que premeia o amor à cozinha do nosso país.A Mesa dos Portugueses é uma iniciativa Correio da Manhã e CMTV que recebe milhares de receitas de todo o País, muitas delas reconhecidas pelos juris como verdadeiros tesouros.O concurso conta com o patrocínio da Repsol Gás, da TEKA, da Câmara Municipal de Gaia, da Arroz Bom Sucesso, do Bacalhau Riberalves e da ICEL.