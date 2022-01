A Comissão Fabriqueira (CF) da Igreja do Cachão, em Mirandela, chegou a acordo com o arquiteto que reclamava uma dívida de mais de 30 mil euros. O pagamento vai ser feito em prestações e a penhora já foi levantada.A dívida do projeto para a construção de uma nova igreja no Cachão tinha mais de 10 anos e foi preciso chegar a tribunal para que o problema fosse resolvido.