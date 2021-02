Açores aliviam restrições à Covid-19, mas mantêm cerca em Rabo de Peixe

O Governo Regional dos Açores decidiu aliviar as medidas de contenção da covid-19 em todos os concelhos do arquipélago, mas a vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande (São Miguel), continuará sujeita a cerca sanitária.

"Tem havido uma progressiva redução de casos, mas ainda não é suficiente para alterar a medida restritiva em vigor. É uma decisão muito difícil, temos perfeitamente consciência disso, mas não podemos deixar de a tomar, manter a cerca até nova avaliação na próxima segunda-feira", adiantou hoje o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses.