Açores atingem as 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 administradas

O secretário da Saúde dos Açores disse hoje que a região atingiu esta semana "as 100 mil doses" administradas de vacinas contra a covid-19, sublinhando "o enorme esforço" dos profissionais do setor do arquipélago.

"Nós atingimos nesta semana as 100 mil doses de vacinas nos Açores e também atingimos já a fasquia diária das duas mil doses. Isto só se consegue com o enorme esforço dos profissionais de saúde que têm tido um trabalho incansável e impagável", afirmou Clélio Meneses.

O secretário Regional da Saúde e Desporto falava na cerimónia de assinatura do contrato para a empreitada de reformulação do plano de acessos ao Hospital da Horta e Unidade de Saúde de ilha do Faial.

Na sua intervenção, o titular da pasta da Saúde do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, enalteceu o trabalho dos profissionais de saúde neste "exigente tempo de pandemia" devido à covid-19.

"Uma palavra muito especial aos profissionais de saúde de profundo agradecimento neste exigente tempo de pandemia e o empenho de todos nos resultados que estamos a alcançar no controlo da pandemia, nomeadamente ao nível das testagens massivas, da vacinação massiva que cada vez mais está a ocorrer", sublinhou Clélio Meneses.

O secretário regional da Saúde disse, por isso, que o objetivo do executivo é "dar resposta" e regularizar "no mais curto espaço de tempo" as situações destes profissionais de saúde, "algumas das quais com mais de 10 anos" e que se prendem com a revalorização remuneratória das carreiras.

Sobre o lançamento da obra de hoje na ilha do Faial, o governante disse que o investimento permitirá garantir "o acesso condigno ao novo edifício da Unidade de Saúde do Faial".

A obra terá "a duração de quatro meses, com um investimento previsto de 404.750 euros", segundo a secretaria.

"É a primeira obra deste Governo que integra o plano de intervenção ao nível de infraestruturas e equipamentos", referiu, frisando que o Hospital da Horta "é prioritário no investimento do Serviço Regional de Saúde", numa "aposta clara na manutenção" das estruturas.

Clélio Meneses assinalou que "uma das grandes dificuldades" observadas prende-se com "um conjunto de estruturas de saúde, unidades de saúde que têm enormes problemas de intervenção por falta de manutenção".

"Há uma aposta clara no sentido de procedermos à manutenção qualificada e atempada dos edifícios na área da saúde", disse Clélio Meneses, anunciando uma intervenção "de imediato" nos Centros de Saúde das Velas e Lajes do Pico, e a conclusão do processo do Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores.

Clélio Meneses anunciou que está já em curso a elaboração de um projeto para a "substituição da rede de águas, reabilitação de casas de banho, substituição de caixilharias, pavimentos e tetos falsos" do hospital do Faial.

"O projeto de reformulação está previsto ser entregue pelo projetista até final do corrente mês, iniciando-se a obra ainda no ano corrente", acrescentou.

Os Açores têm atualmente 236 casos positivos ativos, sendo 231 em São Miguel, quatro na Terceira e um em São Jorge. Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 5.258 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.862 pessoas e falecido 32.