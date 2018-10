Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Açores atingido por fortes trovoadas e precipitação

São Miguel e Santa Maria são as ilhas mais afetadas.

15:00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou esta sexta-feira que, desde o início da manhã, estão a ser registadas descargas elétricas e precipitação contínua na maioria das estações meteorológicas do grupo Oriental dos Açores.



"Desde as 07h00 de hoje se registam descargas elétricas no sistema de deteção do IPMA. Também, desde as 05:00 se verifica precipitação contínua na maioria das estações meteorológicas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria)", adianta um comunicado enviado às redações.



O agravamento do estado do tempo nos Açores, nos últimos dias, deve-se à passagem, a norte do arquipélago, da depressão Callum, com um sistema frontal associado.



De acordo com o IPMA, prevê-se para "as próximas horas uma tendência para a intensificação da precipitação, que será acompanhada de trovoada, especialmente, na tarde de hoje".



A meteorologia aponta para uma melhoria gradual do estado do tempo a partir das 18h00 de hoje.