Açores aumenta ligações marítimas e aéreas de passageiros para São Jorge

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou esta quinta-feira um aumento das ligações marítimas e aéreas à ilha de São Jorge durante a época alta, incluindo um reforço de voos com São Miguel e Terceira.

Em declarações à imprensa após uma reunião com os empresários de São Jorge, Bolieiro revelou que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) vai sediar um ferry da empresa pública Atlânticoline durante três noites nas Velas e criar uma ligação entre aquela vila jorgense e o concelho de São Roque do Pico.

"Este triângulo - São Jorge, Pico e Faial - vai ter agora uma ligação entre Velas e o Pico, o que é uma enorme satisfação", declarou, acompanhado pela secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

O líder regional anunciou ainda um reforço dos voos entre São Jorge e as ilhas de São Miguel e da Terceira, operados pela transportadora regional SATA.

"Vamos aumentar em mais de 50% a oferta de lugares e frequências da SATA para São Jorge, quer da ligação Ponta Delgada/São Jorge, quer da ligação Lajes/São Jorge. Isso vai garantir previsibilidade de oferta, o que permitirá estimular a procura", afirmou.

Depois de considerar "revolucionária" a criação da Tarifa Açores (que permite viagens aéreas a 60 euros entre as ilhas para residentes), Bolieiro defendeu que o atual executivo regional está a "eliminar constrangimentos históricos e negativos da acessibilidade" à ilha de São Jorge.

"São Jorge passa com esse aumento de ligações e oferta de lugares, por via marítima e pela via aérea, também a beneficiar das 'gateways' do exterior para os Açores, designadamente as 'gateways' de Ponta Delgada, das Lajes, do Pico e do Faial", salientou.

O presidente do Governo dos Açores destacou que os anúncios correspondem ao "compromisso assumido" durante a audição do Conselho de Ilha, aquando da visita estatutária do executivo a São Jorge, em outubro de 2021.

"Estamos agora a arrancar para uma época alta a dar resposta potenciando oferta. No que diz respeito a essas ligações, estamos agora a dar resposta a um período do mês de junho, julho, agosto e setembro com este aumento de 50% de lugares na acessibilidade aérea", destacou.

Em outubro de 2021, o presidente do Conselho de Ilha de São Jorge identificou como prioridades a apresentar ao Governo dos Açores o transporte aéreo, reivindicando mais ligações semanais com Ponta Delgada, e marítimo, pois não existia um barco sediado nas Velas.