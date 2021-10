Açores avançam com dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em lares "até final de outubro"

Os Açores estão a preparar a administração da terceira dose da vacina contra a Covid-19 "até ao final de outubro", começando pelos lares de idosos, revelou esta quarta-feira à Lusa o secretário regional da Saúde e Desporto.

"O que está preparado é que essa administração seja feita com o final do processo de vacinação da população em geral, chegando aos 85% ou percentagem inferior que garanta essa proteção, para que, no final de outubro, se comecem a vacinar os idosos, sobretudo", adiantou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses.