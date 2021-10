Açores com 11 novos casos e 12 recuperações nas últimas 24 horas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 11 novos casos positivos de covid-19, sendo nove em São Miguel, um na Terceira e um no Faial, e 12 pessoas recuperaram da doença, informou esta quarta-feira a Autoridade de Saúde Regional.

No comunicado diário, aquela entidade adianta que esta quarta-feira há quatro doentes internados (menos um do que na terça-feira), todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos.

Quanto aos novos casos de infeção em São Miguel, todos foram registados no concelho de Ponta Delgada.

Na ilha Terceira, o caso positivo foi registado no concelho da Praia da Vitória e, no Faial, o caso registado corresponde ao concelho da Horta.

Os novos casos de covid-19 nos Açores foram identificados em 758 testes realizados nas últimas 24 horas.

O arquipélago regista presentemente 184 casos positivos ativos, sendo 166 em São Miguel, 14 no Faial, três na Terceira e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.405 casos positivos de covid-19, dos quais 8.992 recuperaram da doença, 45 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 25 de outubro, foram vacinadas nos Açores 174.268 pessoas com a primeira dose (73,6%) e 194.605 com a vacinação completa (82,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.952.390 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,97 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.141 pessoas e foram contabilizados 1.086.280 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.