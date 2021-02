Açores com 13 novos casos de Covid-19 em 24 horas e 11 recuperações

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 12 novos casos de covid-19 em São Miguel e um no Faial, e 11 recuperações, das quais oito em São Miguel, duas na Terceira e uma no Faial, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com a informação disponibilizada hoje pela Autoridade de Saúde Regional, há dez novos casos no concelho da Ribeira Grande, o único da região que se encontra em alto risco epidemiológico, devido ao surto na freguesia de Rabo de Peixe, um em Ponta Delgada e outro na Lagoa.

Há também um novo caso na ilha do Faial.

Com 13 novos casos e 11 recuperações, a região conta hoje com mais dois casos ativos, subindo para 93 os casos ativos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Quanto aos internamentos, há cinco em toda a região, menos dois do que na quinta-feira.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas quatro pessoas, uma das quais em Unidade de Cuidados Intensivos, e o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira tem apenas uma pessoa em UCI.

Foram detetados até hoje, na região, 3.822 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 3.596 pessoas recuperaram e 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.