Açores com 189 novos casos de Covid-19 batem recorde desde o início da pandemia

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 189 novos casos de covid-19, o maior número diário desde o início da pandemia, a par de 69 recuperações e 15 internamentos, revelou esta terça-feira a Autoridade Regional de Saúde.

De acordo com a Autoridade de Saúde, este valor "constitui o recorde de casos registados até hoje no arquipélago, sendo o anterior máximo de 132, registado a 11 de janeiro do ano corrente".

A 11 de janeiro de 2021, o número de casos positivos resultou de 1.080 análises, havendo, na altura, 24 doentes internados nos hospitais da região, acrescentou aquela entidade.