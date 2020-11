Açores com 31 novos casos e total de 18 cadeias de transmissão ativas de Covid-19

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 31 casos positivos de covid-19 e sete recuperações, havendo atualmente 18 cadeias de transmissão ativas, segundo a Autoridade de Saúde Regional.

No seu boletim diário, a entidade adianta que, "decorrentes das 1.706 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região e de testes rápidos realizados por outras entidades, foram diagnosticados 31 casos positivos de covid-19" - 22 na ilha de São Miguel, oito na ilha Terceira e um na ilha do Faial.

Entre quinta e sexta-feira há ainda a assinalar sete recuperações na ilha de São Miguel, elevando o número total de casos recuperados na região para 379.

O arquipélago conta agora com 14 cadeias de transmissão extintas e 18 cadeias de transmissão ativas, mais três do que as reportadas na quinta-feira.

Na ilha de São Miguel estão ativas "11 cadeias de transmissão" e há ainda "cinco na ilha Terceira, uma partilhada entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge, e uma na ilha de São Jorge", de acordo com a Autoridade de Saúde Regional.

Até ao momento foram detetados na região 735 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 379 casos recuperados e 263 casos positivos ativos, dos quais 205 na ilha de São Miguel, 51 na ilha Terceira, três na ilha de São Jorge, um na ilha do Pico e três na ilha do Faial.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.762 pessoas dos 249.498 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.