Açores com mais um caso em São Miguel nas últimas 24 horas

As 1485 análises realizadas nas últimas 24 horas nos Açores revelaram um novo caso positivo de covid-19 na ilha de São Miguel, mas a região mantém 27 casos ativos, depois de um caso positivo ter saído.

De acordo com o comunicado enviado pela Autoridade de Saúde Regional dos Açores, o caso diagnosticado hoje diz respeito a uma mulher de 30 anos, "que desembarcou na região a 22 de agosto, proveniente do continente americano", e obteve resultado negativo no teste de despiste realizado à chegada, mas, na sexta-feira, "apresentou sintomatologia sugestiva de infeção", tendo o segundo teste dado positivo para infeção pelo novo coronavírus.

"O caso apresenta situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos".