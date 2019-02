Açores e Califórnia podem fortalecer sinergias em várias áreas, diz Vasco Cordeiro

Chefe do executivo açoriano está em visita oficial ao estado da Califórnia até sexta-feira.

Por Lusa | 04:06

O presidente do Governo dos Açores lembrou esta quarta-feira a presença da comunidade açoriana na Califórnia "ao longo de várias décadas", e destacou áreas a explorar para "o desenvolvimento" da parceria da região com o estado norte-americano.



"Acreditamos que há áreas que podem ser bons pontos de desenvolvimento dessa parceria", declarou Vasco Cordeiro, enumerando o mar, a investigação espacial e as novas tecnologias como campos em que essas sinergias podem ser efetivadas.



O governante falava aos jornalistas portugueses, na terça-feira à noite em San José (menos oito horas que em Lisboa e sete que nos Açores), num dia em que esteve reunido com a vice-governadora do estado da Califórnia, Eleni Kounalakis.



Vasco Cordeiro declarou ter apresentado à vice-governadora matérias como a ambição dos Açores com a "sustentabilidade do mar", lembrando ainda a "aposta quanto ao desenvolvimento do setor espacial" e o investimento em novas tecnologias, nomeadamente através do projeto "Terceira Tech Island".



O chefe do executivo açoriano está em visita oficial ao estado da Califórnia até sexta-feira.



Esta é uma "oportunidade de desenvolver contactos institucionais", com o "desejo do fortalecimento da ligação entre os Açores e a Califórnia" como pano de fundo, sinalizou já Vasco Cordeiro.



O governante açoriano preside esta quarta-feira, e a convite do presidente da Universidade da Califórnia, à inauguração do instituto português Beyond Borders, que se destina a promover a cultura e a língua portuguesa, com um foco especial na diáspora açoriana.



Após a inauguração do instituto, que tem como diretor o professor universitário Diniz Borges, natural da ilha Terceira, o presidente do Governo Regional profere a aula inaugural, subordinada ao tema "Os Açores no Século XXI", no âmbito do 'Speakers Series', iniciativa que inclui um conjunto de palestras por oradores convidados pelo instituto.



Para quinta-feira, está previsto um encontro com o autarca ['mayor'] de Artesia, Tony Lima, assim como com a comunidade açoriana da área de Los Angeles e uma sessão promovida pela Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) em Los Angeles sobre as oportunidades de investimento externo na região.



Na sexta-feira, último dia da visita, o programa inclui um encontro com o 'mayor' de San Diego, Kevin Faulconer, uma visita ao memorial em honra dos pescadores de atum, atividade com grande ligação à emigração açoriana, uma homenagem aos emigrantes açorianos de San Diego e um encontro com a comunidade residente nesta zona da Califórnia.



Segundo dados oficiais, a população de origem portuguesa na Califórnia é de cerca de 345 mil pessoas, estimando-se que cerca de 70% seja oriunda dos Açores.



Nesta deslocação oficial, o presidente do Governo dos Açores é acompanhado pelo secretário regional com a tutela das Relações Externas, Rui Bettencourt, e por deputados do PS e do PSD à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.