Primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegam à Madeira e aos Açores. Veja as imagens

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e iniciam esta quinta-feira a vacinação contra o coronavírus.Os Açores começaram a vacinação às 08h00 e a Madeiras às 12h00 desta quinta-feira. Os profissionais de saúde são os primeiros a receber a vacina.O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 conta com 9750 doses e chegou na quarta-feira à noite ao aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores. Na mesma noite o aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira recebeu as primeiras doses da vacina.