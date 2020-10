Açores já diagnosticaram quatro casos de Covid-19 que tinham sido dados como curados

As autoridades de saúde dos Açores já detetaram quatro casos de pessoas com resultado positivo nos testes de despiste do novo coronavírus, que provoca a Covid-19, realizados à entrada na região, que tinham sido dadas como curadas.

Estas pessoas foram infetadas noutras regiões ou países e deslocaram-se para os Açores já depois de serem dadas como curadas, mas ao realizarem novo teste de despiste (obrigatório à chegada à região, caso não o tenham feito nas 72 horas anteriores, e ao 6.º dia) voltaram a testar positivo.

Questionada pela Lusa, fonte da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, disse, numa resposta por escrito, que "de acordo com o conhecimento científico existente à data, pode perdurar carga viral durante meses num organismo, sem que, no entanto, exista risco de transmissão da infeção".