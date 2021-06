Açores preveem regresso à normalidade em todas as ilhas até 15 de agosto

Os Açores vão levantar as medidas restritivas de combate à covid-19 à medida que cada ilha for atingindo 70% de população vacinada, estando previsto um regresso à normalidade em todo o arquipélago até 15 de agosto.

"Acreditamos que até ao final do mês de julho, se as coisas não correrem mais depressa, possamos ter 70% ou mais das pessoas vacinadas em todas as ilhas, o que significa que 15 de agosto será, no máximo, a data previsível para um regresso à normalidade em toda a Região Autónoma dos Açores", disse hoje o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia, Gustavo Tato Borges, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.