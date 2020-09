Açores recomendam máscara em espaços públicos com grande concentração de pessoas

O Governo dos Açores vai recomendar "o uso de máscara em espaços públicos abertos com grande concentração de pessoas", no âmbito da pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira o presidente do executivo regional, Vasco Cordeiro.

A recomendação, indicou o chefe do executivo em conferência de imprensa, será "em breve alvo da respetiva orientação da Autoridade Regional de Saúde" e é sugerida para "locais de maior dificuldade em garantir o distanciamento físico recomendado".

"Essa recomendação assume especial relevância para os casos em que se aguarda o resultado do teste de despiste realizado ao sexto dia, devendo, quem se encontrar nestas circunstâncias, ter também especial atenção ao cumprimento das restantes medidas de proteção da saúde pública", prosseguiu Vasco Cordeiro, falando em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.