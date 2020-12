Açores registam 21 novos casos de Covid-19 e total de 228 positivos ativos

Os Açores registaram nas últimas horas 21 novos casos de covid-19, tendo atualmente 228 pessoas com a doença, anunciou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

De acordo com a autoridade, foram realizadas 1.775 análises nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região, tendo também sido feitos outros testes em laboratórios privados.

Os 21 novos casos de covid-19 dividem-se entre São Miguel (12), Terceira (sete) e Faial (dois).

Atualmente, estão internadas 17 pessoas na região com a doença: 11 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (um dos quais em Cuidados Intensivos) e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (dois em Cuidados Intensivos).

Há 62 cadeias de transmissão da doença ativas, e nas últimas 24 horas recuperaram da covid-19 um total de 41 pessoas.

Foram detetados nos Açores até hoje 1.747 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 mortes e 1.350 recuperações.