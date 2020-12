Açores registam 28 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 28 novos casos da covid -19, sendo que 24 destes se registaram na ilha de São Miguel, de acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira pela Autoridade de Saúde.

Além de São Miguel, foram detetados novos casos na Terceira (dois) e Faial (dois), tendo-se registado ainda 72 recuperações e 15 internamentos - 20 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e cinco no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com duas pessoas em unidade de cuidados intensivos.

São 63 as cadeias ativas no arquipélago, 46 das quais em São Miguel e 17 na Terceira, tendo sido extintas 55 cadeias de transmissão até à data.

Há no total 309 casos positivos ativos: 242 em São Miguel, 61 na Terceira, um no Pico e cinco no Faial.

Foram detetados até hoje 1.726 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 nos Açores, verificando-se 21 óbitos e 1.309 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.