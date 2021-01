Açores registam 63 novos casos de Covid-19 e um total de 846 ativos

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 63 novos doentes com covid-19, 62 dos quais em São Miguel e um no Faial, contando a região atualmente com 846 casos positivos ativos.

No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que os novos casos positivos foram apurados em "1.244 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e de um número indeterminado em laboratórios privados".

Na ilha de São Miguel, a mais populosa dos Açores, os 62 casos foram "em contexto de transmissão comunitária" e, no Faial, tratou-se de um "viajante residente com análise de rastreio ao sexto dia".