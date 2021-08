Açores registam apenas seis novos casos positivos em 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas, apenas seis novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, em contexto de transmissão comunitária, na sequência de 697 análises realizadas nos laboratórios de referência.

De acordo com o comunicado divulgado este domingo pela Autoridade de Saúde Regional, foram registadas, no mesmo período, 28 recuperações, 23 das quais em São Miguel, uma na Terceira e quatro na ilha Graciosa, e continuam internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três dele em unidade de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas foram também extintas duas cadeias de transmissão local primária, uma na Terceira e outra na Graciosa, e permanecem ativas oito cadeias de transmissão local em todo o arquipélago, quatro na Terceira, uma na Graciosa, uma no Faial, uma partilhada entre Pico e São Miguel e uma partilhada entre Faial e São Jorge.