Açores registam recorde de passageiros desembarcados em aeroportos no mês de outubro

Os Açores registaram em outubro um novo recorde de passageiros desembarcados em aeroportos nesse mês, com mais de 171 mil desembarques, segundo dados do Serviço Regional de Estatística (SREA), revelados esta quinta-feira.

"Em outubro de 2023 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 171.245 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 7,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se no relatório sobre transportes aéreos.

Segundo os dados do SREA consultados pela Lusa, entre 1986 e 2023, o valor registado em outubro é o mais elevado nesse mês, superando o recorde registado em 2022, com 159.561 desembarques.

Entre os passageiros desembarcados nos Açores em outubro, o maior número era proveniente de voos do continente ou da Madeira (80.715), tipologia que registou uma subida mensal homóloga de 3,9%.

Já os passageiros de voos interilhas (72.400), que lideraram o número de desembarques nos Açores entre junho e setembro, cresceram 7,4% face ao mesmo mês em 2022.

Os viajantes provenientes de voos do estrangeiro registaram o maior aumento mensal homólogo (25,7%), com 18.130 desembarques.

Segundo o SREA, todas as ilhas do arquipélago apresentaram uma "variação homóloga mensal positiva no desembarque de passageiros, exceto o Corvo", que registou uma quebra de 2,8%.

O Faial foi a ilha com maior crescimento (10,8%) face a outubro de 2022, seguindo-se São Miguel (8,6%), Santa Maria (6,7%), Pico (5,8%) e Graciosa (5%).

As ilhas Terceira (4,7%), Flores (1,6%) e São Jorge (0,6%) foram as que apresentaram subidas menores.

São Miguel, a maior ilha do arquipélago, concentrou mais de metade dos desembarques de outubro (102.048), seguindo-se as ilhas Terceira (35.782) e do Faial (11.124).

Quanto ao número de passageiros embarcados, ascendeu aos 178.844, mais 7,6% do que em outubro de 2022.

Relativamente à tipologia de voo, houve um aumento de 5,6% nos passageiros embarcados em voos para a Madeira e Portugal continental (84.931), de 7,7% em voos interilhas (72.651) e de 16,2% em voos internacionais (21.262).