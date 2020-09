Açores registam três casos de Covid-19 e uma recuperação na ilha de São Miguel nas últimas 24 horas

Os Açores registaram este sábado três novas infeções por covid-19 e uma recuperação, na ilha de São Miguel, elevando o número total de casos ativos para 68, revelou a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas foram realizadas 1.123 análises nos dois laboratórios de referência da região.

Os três casos detetados, dois homens de 27 e 30 anos e uma mulher de 26, que não residiam no arquipélago, foram diagnosticados no teste de despiste realizado à chegada ao arquipélago, provenientes de um voo do continente, na passada quinta-feira.

"Os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica", adiantou a Autoridade de Saúde Regional.

Foi registado também na ilha de São Miguel um caso de recuperação, de uma mulher de 31 anos.

Desde o início do surto, foram detetados nos Açores 293 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, dos quais 68 estão atualmente ativos, 47 na ilha de São Miguel, 10 na ilha Terceira, seis na ilha do Pico, quatro na ilha Graciosa e um na ilha de Santa Maria.

A região registou 177 casos de recuperação e 16 óbitos (todos na ilha de São Miguel), tendo os restantes casos regressado ao seu destino de origem antes de serem dados como curados.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 993.438 mortos e cerca de 32,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.936 pessoas dos 72.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.