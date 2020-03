Açores têm 11 casos positivos de coronavírus

A Autoridade de Saúde dos Açores informou este domingo que foram diagnosticados sete casos positivos de covid-19, elevando para 11 o número de casos detetados na região.

Num comunicado enviado às redações, a Autoridade de Saúde Regional adianta que "cinco dos casos foram detetados na ilha de São Jorge, um na Terceira e outro em São Miguel".

Em relação aos casos detetados na ilha de São Jorge, a Autoridade de Saúde Regional refere que três são homens, entre os 43 e 52 anos, e os outros dois casos duas mulheres, de 45 e 68 anos, "todos integrados no grupo de oito pessoas que fez uma viagem ao estrangeiro, do qual saíram dois casos confirmados anteriormente".

"Este grupo está a ser acompanhado pela Delegação de Saúde Concelhia, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos", refere o comunicado.

O caso confirmado na ilha Terceira corresponde a um homem de 40 anos.

Na ilha de São Miguel o caso confirmado é de um homem de 24 anos, segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, referindo que "os sete indivíduos apresentam situação clínica estável e permanecem, de momento, no domicílio".

A Autoridade de Saúde Regional informa que estes sete casos positivos de covid-19 na Região foram diagnosticados com as análises realizadas no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Até à data foram detetados nos Açores 11 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, sendo dois na ilha Terceira, um no Faial, sete em São Jorge e um em São Miguel.

Portugal elevou este domingo para 14 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.600 casos confirmados de infeção.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira.