Açores tem 48% da população com vacinação completa, avança Governo Regional

O secretário regional da Saúde dos Açores recusou esta quinta-feira que exista uma desaceleração no processo de vacinação contra a covid-19 na região, salientando que 53% da população recebeu a primeira dose e 48% tem vacinação completa.

"Não há qualquer desaceleração do processo de vacinação nos Açores, antes pelo contrário", afirmou o titular da pasta da Saúde na região, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, acrescentando que foram administradas cerca de 245 mil doses de vacinas contra a covid-19 no arquipélago.