ACT fiscalizou 4% dos trabalhadores em 'lay-off' simplificado até junho, afirma Tribunal de Contas

As ações de fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) ao 'lay-off' simplificado, entre março e junho de 2020, abrangeram 65.515 trabalhadores, "apenas cerca de 4%" do total, revela um relatório do Tribunal de Contas (TdC).

"Entre 26 de março e 30 de junho de 2020, a ACT realizou 2.220 ações de fiscalização do cumprimento do 'lay-off' simplificado, abrangendo 65.515 trabalhadores", lê-se no relatório intercalar do TdC sobre a implementação da medida durante a primeira fase da pandemia de covid-19.

Segundo o relatório, "as ações de fiscalização concomitante da ACT representam apenas cerca de 4% dos trabalhadores incluídos nos pedidos validados a 30 de junho, notando-se que não foram instituídos outros mecanismos de controlo capazes de detetar outras situações de risco".