Acumula lixo num prédio em Beja há mais de 20 anos

Em Beja há um prédio com seis frações que é uma autêntica lixeira. O proprietário acumula lixo há mais de 20 anos, não só no apartamento que habita, mas também na área comum do imóvel. Os inquilinos estão desesperados.









O cheiro é terrível. Há cães acorrentados numa escada, subnutridos. Os animais defecam ali mesmo. O lixo amontoa-se no interior do prédio, que serve de abrigo aos ratos, aos pombos e às doenças.

“Não bastava o lixo por todo o lado senão também os coitados dos animais. Vivem no pátio do prédio, presos com correntes, passam fome, defecam e urinam ali mesmo. Imagine o cheiro nauseabundo que temos de aguentar dia e noite”, desabafou um dos moradores, sob anonimato. Há mais de duas décadas que o problema está sinalizado.





Manuela Agatão, filha de uma das moradoras , vive revoltada com a situação e dá a cara na luta contra o problema. A mãe tem 83 anos e graves problemas de saúde. A mulher é obrigada a morar num edifício que é um “autêntico chiqueiro”.





“Já envolvemos delegados de saúde, tribunais, a Câmara Municipal e foi só gastar saliva e papel”, comentou Manuela .





O alvo das críticas dos moradores é atual proprietário do prédio. Com o irmão, herdou o imóvel do pai. No seu apartamento, a água e a luz já lhe foram cortadas há muito. O Correio da Manhã tentou, sem sucesso, uma reação do dono do prédio. Entre os moradores há vários idosos, doentes.



Autoridade deu 30 dias para limpeza em 2000



Em documento com data de 9 de novembro de 2000, a Autoridade de Saúde local concluía que eram “evidentes os prejuízos para terceiros de vária natureza, nomeadamente: propagação de cheiros; proliferação de insetos; poeiras e também ruído”. Instava, por isso, o proprietário a “ eliminar o pombal e proceder à remoção do lixo com limpeza do terraço e quintal no prazo de trinta dias”, após visita ao local, acompanhada por um técnico da autarquia. Ao CM o atual executivo da Câmara de Beja garantiu que teve conhecimento do caso há pouco tempo. “Estava a ser tratado quando apareceu a pandemia e teve de ser adiado”, referiu Paulo Arsénio, presidente da autarquia. O caso será retomado em breve.