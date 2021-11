São dois casos gritantes, detetados pelo CM na Margem Sul do Tejo, que espelham o transtorno da acumulação compulsiva, que peritos estimam afetar 4% da população mundial. São o espelho de um problema não só para quem o tem, mas também para quem vive com as consequências deste estilo de vida.Há 12 anos, quando comprou casa na rua de Díli, no Barreiro, Maria Cruz pensava ter-se mudado para o paraíso, até que o vizinho do lado voltou definitivamente do estrangeiro.