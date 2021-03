Adelaide Santos venceu a pneumónica e tomou a vacina Covid-19 aos 102 anos em Lisboa

Adelaide da Conceição Santos recebeu esta segunda-feira, aos 102 anos, a primeira dose da imunidade contra a Covid-19. Acompanhada pelo filho, Pedro Antunes, a centenária deslocou-se até ao centro de vacinação no templo hindu, em Telheiras, Lisboa, para tomar a vacina.Adelaide dos Santos nasceu em 1918 e sobreviveu à pandemia da gripe pneumónica, dando agora um passo importante para ficar imune à Covid-19.Sobre o processo de vacinação contra a doença, o filho de Adelaide deixou um reparo. "Eu acho que as pessoas com mais de 100 anos deviam ter o direito de serem vacinadas em casa, porque têm muitas dificuldades, nestas idades, de locomoção. É uma distância enorme até chegar ao local de vacinação", sublinhou Pedro Antunes à CMTV.