Adepto com mobilidade reduzida do FC Porto já tem corrimão para subir e descer as escadas de casa

Rafael Freitas, o adepto especial do FC Porto, de Ruivães, Famalicão, que o programadeu a conhecer ao país, já tem o corrimão que tanto precisava para subir e descer as escadas de casa sem ter necessidade de rastejar. Para além do corrimão, o empresário benfeitor, de Gaia, também ofereceu um telheiro para que Rafael e a mãe não apanhem chuva quando usam as escadas."Estou muito agradecida e o Rafael é muito mais feliz agora. Estou muito contente por ter aberto as portas à CMTV e ao Correio da Manhã, a nossa vida mudou muito para melhor", contou Paula Freitas, mãe do Rafael.