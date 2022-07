Adesão à greve de hoje dos trabalhadores do setor da saúde ronda 80%

A adesão à greve desta sexta-feira dos trabalhadores do setor público da saúde, exceto médicos e enfermeiros, rondava até às 8:50, os 70 a 80%, segundo fonte sindical, adiantando que há perturbações nas consultas e atendimento.

"Tal como esperávamos, a adesão à greve de hoje ronda os 70 a 80%. Os efeitos da greve, que abrange todos os trabalhadores da saúde, exceto médicos e enfermeiros, dos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como hospitais ou centros de saúde, estão a fazer-se sentir sobretudo no atendimento e nos serviços de consultas do continente e das regiões autónomas", disse à Lusa o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).

De acordo com José Abraão, os trabalhadores estão "desesperados" e "querem ver resolvidos problemas que se arrastam há anos".