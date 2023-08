Adesão à greve dos enfermeiros na Área Metropolitana de Lisboa acima dos 80% nos centros de saúde

A greve de quatro dias dos enfermeiros na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que esta terça-feira começou, está acima dos 80% nos cuidados de saúde primários, segundo o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que marcou a paralisação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindepor, Carlos Ramalho, disse que, com esta greve, os enfermeiros não querem prejudicar a Jornada Mundial da Juventude, que esta terça-feira arranca em Lisboa, mas antes manifestar o seu descontentamento com as condições em que exercem a profissão.

"Não queremos minimamente perturbar a Jornada Mundial da Juventude, porque não é esse o objetivo. Queremos, mais uma vez, manifestar o nosso descontentamento, o que significa que os cuidados mínimos estão a ser assegurados", afirmou.