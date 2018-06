Adesão à greve dos estivadores do porto de Setúbal é de 100%

Protesto decorrerá entre esta terça e quarta-feira.

A adesão à greve dos estivadores do porto de Setúbal, que decorre entre esta terça-feira e quarta-feira, é de 100%, revelou à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Estivadores, António Mariano.

"O pré-aviso de greve abrange cerca de 50 trabalhadores efetivos e 200 precários e os navios que se encontram no porto de Setúbal estão parados, sem operações de carga e descarga", disse o dirigente do Sindicato dos Estivadores

A greve de dois dias convocada pelo Sindicato dos Estivadores pretende alertar para a situação de "extrema precariedade" que se vive no porto de Setúbal e para a necessidade de se concluírem as negociações do novo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) com as entidades patronais do porto de Setúbal, ANESUL, Associação dos Agentes de Navegação e Empresas Operadoras Portuárias, e AOP, Associação de Operadores Portuários, que começaram em abril do ano passado.