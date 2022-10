Adesão à greve dos farmacêuticos com valores superiores a 90%

O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos afirmou, esta terça-feira, que a greve dos farmacêuticos dos serviços públicos está a ter uma elevada adesão, com valores superiores a 90% e que chegam a 100% nalguns casos, em Portugal continental e nas ilhas.

"Não tenho ainda números finais, mas, por exemplo, nos hospitais que me têm contactado a adesão é muito elevada", disse à Lusa Henrique Reguengo, presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, dando o exemplo do Instituto Português de Oncologia do Porto, onde a adesão é de 100%, o mesmo acontecendo nos Açores.

O responsável disse que ainda está a compilar os dados que estão a chegar ao sindicato, mas afirma: "se as coisas continuarem neste sentido, presumo que tenhamos uma adesão massiva, muito acima dos 90%".