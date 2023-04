Apenas 22,57% das 141 613 mulheres convidadas a participar no rastreio ao cancro da mama na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo realizaram a mamografia no primeiro trimestre do ano.



Os dados da Liga Contra o Cancro mostram que 31 968 mulheres realizaram o exame gratuito, tendo sido detetados 75 casos. Entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, foram convocadas 611 124 mulheres para fazer o exame na região sul, mas só compareceram 204 339, tendo sido detetados 974 casos.