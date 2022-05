Os lenços brancos dos peregrinos a acenar à passagem da imagem de Nossa Senhora, no Santuário de Fátima, escondiam as lágrimas de alegria dos 170 mil fiéis que esta sexta-feira acompanharam a Procissão do Adeus, no final da peregrinação de maio, a primeira realizada sem as restrições impostas pela pandemia de Covid-19.









