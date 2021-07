Adiada discussão de projeto para edifícios abandonados na Av. Fontes Pereira de Melo em Lisboa

A Câmara de Lisboa adiou esta terça-feira a discussão do projeto para requalificar um conjunto de três edifícios abandonados na Avenida Fontes Pereira de Melo, que inclui manutenção das fachadas, do número de pisos acima do solo e a reconstrução da cobertura.

A proposta, subscrita pelo vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo (independente, eleito na lista do PS), constava da ordem de trabalhos da reunião privada do executivo municipal desta terça-feira, mas acabou por ser adiada, indicou à Lusa fonte oficial da autarquia.

De acordo com o documento, ao qual a agência Lusa teve acesso, o projeto apresentado pela proprietária do prédio composto por três edifícios situados na Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua Martens Ferrão e Rua Andrade Corvo prevê também a "demolição de uma área construída com estrutura em lajes de betão" e a construção de dois novos edifícios.

Os novos edifícios serão construídos na Rua Martens Ferrão (sete pisos e aproveitamento da cobertura em sótão) e na Rua Andrade Corvo (seis pisos e aproveitamento da cobertura em sótão), dá conta a proposta, defendendo que "respeitam o alinhamento do plano marginal e apresentam uma composição de fachadas numa métrica simples e regular".

Os cinco edifícios destinam-se maioritariamente ao uso habitacional, ainda que incluam áreas de serviços, acrescenta a Câmara Municipal de Lisboa.

"A presente operação urbanística prevê 22.896,45 m² de superfície de pavimento, dos quais 18.497,65 m² são afetos ao uso habitacional (136 fogos) e 2.272,95 m² destinados a serviços", pode ler-se na proposta.

O Departamento de Planeamento Urbano da autarquia emitiu, em 28 de junho, parecer favorável ao projeto "condicionado à necessidade de a operação urbanística assegurar a instalação de uma creche para 42 crianças" em alternativa à cedência de uma parcela para aquele fim.

Numa nota enviada às redações e à Câmara de Lisboa, o movimento cívico Fórum Cidadania LX transmitiu um "aplauso fervoroso" ao facto de a autarquia submeter para discussão "um novo projeto de alterações para o conjunto de edifícios abandonados da Avenida Fontes Pereira de Melo".

"Não sendo o projeto ideal, porque, uma vez mais, estamos perante o esventramento do subsolo para efeitos de estacionamento automóvel, com a consequente impermeabilização do solo e uma maior presença de carros no centro da cidade, onde por sinal existem metropolitano e várias carreiras de autocarro, trata-se de um projeto que representa uma vitória para a cidade e para todos os que lutaram para que aquele conjunto singular da Avenida Fontes Pereira de Melo não fosse demolido", salienta o movimento.