A primeira fase do plano de vacinação pode garantir imunidade para 1,3 milhões de pessoas em meados de março, se o Ministério da Saúde (MS) alargar o intervalo entre as duas doses das vacinas da Pfizer e Moderna. A estimativa é da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 que, face à escassez de vacinas, propôs à Direção-Geral da Saúde que o intervalo passe para seis semanas.





CM o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, membro da comissão técnica, frisando que, a manter-se a atual previsão de entregas, se poderia assim ganhar “três semanas a um mês”. Segundo o especialista, “os ensaios clínicos efetuados pela Pfizer e Moderna mostraram que com apenas uma dose se consegue uma imunidade de 90% ao fim de 21 dias”. Compensa, por isso, administrar a mais pessoas a primeira dose e adiar a segunda. Mas Carmo Gomes nota que “o esquema vacinal continua a ser de duas doses”, porque com uma só a imunidade duraria menos tempo.



O médico - em destaque nos últimos dias pelas críticas ao Governo - sublinha ainda que o intervalo de 3/4 semanas adotado “não é normal” no panorama vacinal e foi “ditado pela urgência”. O epidemiologista considera que “há agora mais abertura do MS” para adiar a segunda toma. Mas o MS já disse que vai seguir o que for decidido pela Agência Europeia do Medicamento.





O Reino Unido já alargou o intervalo para 12 semanas e foi seguido pela Dinamarca.