"Adiar cirurgias programadas": vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros propõe solução para falta de material

Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, diz que a Ordem está preocupada com a evolução do novo coronavírus, numa altura em que, segundo diz, as próprias autoridades da Saúde pouco esclarecem os profissionais sobre as medidas a adotar. Neste sentido, a entidade decidiu criar um endereço de email específico para enfermeiros, destinado a questões relacionadas com a Covid-19.