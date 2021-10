Adjudicada empreitada de reabilitação da lota da Carrasqueira, em Alcácer do Sal

A empreitada de reabilitação e modernização da lota da Carrasqueira, no concelho de Alcácer do Sal, no valor de 288 mil euros, foi adjudicada com um prazo de execução de quatro meses, anunciou esta segunda-feira a Docapesca.

A intervenção irá garantir nas instalações "os requisitos para atribuição do número de controlo veterinário, através da instalação de uma nova infraestrutura sobre a atual implantação", entre outras melhorias, acrescentou, em comunicado, a entidade tutelada pelo Ministério do Mar.

A lota será revestida com ripado a madeira de pinho, "seguindo as linhas de identidade das construções mais tradicionais nas redondezas" e irá incluir "uma fábrica de gelo, câmara frigorífica, sanitário, balneário e vestiário para os funcionários", além de um "sanitário público".

Existirão, ainda, "circuitos independentes para a circulação do pescado" e de compradores, bem como um sistema de "controlo de lamas e resíduos no transporte do pescado".

A adjudicação da empreitada, com um prazo de execução de quatro meses, ocorreu no terceiro procedimento de concurso, que ficou concluído na semana passada.

Após a adjudicação do projeto de execução, em julho, o primeiro concurso de empreitada, lançado em 09 desse mês, foi cancelado "por ausência de propostas", enquanto o segundo concurso, lançado em 31 de agosto, resultou na exclusão de todos os concorrentes por "irregularidades nas propostas face ao que estava disposto no Código dos Contratos Públicos".

De acordo com a Docapesca, o atual ponto de vendagem da Carrasqueira serve um universo de 40 embarcações, movimentando anualmente um valor de pescado de 350 mil euros, a que corresponde uma quantidade de aproximadamente 100 toneladas.

"O choco, o polvo e a amêijoa" são as principais espécies de pescado transacionadas no ponto de vendagem da Carrasqueira.