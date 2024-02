Administração afasta falhas no atendimento a irlandês que morreu após ida ao hospital de Faro

A administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve disse esta quinta-feira não haver indícios de falhas no atendimento a um irlandês que morreu menos de 48 horas depois de ter sido visto no hospital de Faro, em 2022.

"Da avaliação preliminar efetuada internamente, não há nenhum indício ou suspeita que coloque em causa a qualidade dos serviços prestados, uma vez que o utente abandonou o serviço", lê-se numa nota enviada à Lusa pela administração da ULS do Algarve, que integra o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A família da vítima, que morreu menos de 48 horas depois de ter sido levado para o hospital de Faro, onde foi visto por um médico, vai pedir uma indemnização de 500 mil euros ao CHUA, disse à Lusa o seu advogado, Alexandre Martins.