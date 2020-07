Administração de Saúde do Centro alerta para falsos telefonemas sobre rastreio de cancro da mama

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) alertou esta quinta-feira a "população em geral para falsos telefonemas que estão a ser realizados em nome deste instituto público".

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a ARSC refere que esses falsos contactos são feitos "evocando o rastreio do cancro da mama".

Denúncias recebidas no Gabinete do Cidadão daquela entidade "dão nota de que os telefonemas estão a ser feitos por pessoas do sexo feminino, que se apresentam como responsáveis pelo rastreio do cancro da mama da ARSC", acrescenta.