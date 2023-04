Administração do GMG culpa gestões anteriores após carta sobre "degradação" do DN

A administração da Global Media Group (GMG), liderada por Marco Galinha, responsabilizou esta quarta-feira as gestões anteriores do Diário de Notícias (DN), depois de uma "carta aberta" ter alertado para a "degradação" do jornal.

Num comunicado, a administração da Global Media Group (GMG) disse que, no seguimento dessa "carta aberta" vem "esclarecer que a atual administração, liderada por Marco Galinha, assumiu funções em 2021, sendo a maioria dos factos enunciados referentes a gestões anteriores".

O Conselho de Redação e as delegadas sindicais do DN entregaram esta terça-feira uma "carta aberta" ao Presidente da República, na qual apelam para que se mobilize "na defesa de uma inversão no rumo da degradação" do título.