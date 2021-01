Administração do hospital de Penafiel culpa farmácia da unidade pela destruição de vacinas contra a Covid-19

do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa onde iriam ser administradas em profissionais de saúde. O incidente ocorreu durante a noite de terça-feira para quarta-feira.De acordo com um comunicado a que o Correio da Manhã teve acesso, o hospital em questão "ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo crime".Chegará esta quinta-feira um novo lote substituto das vacinas.