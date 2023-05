Administração do Metro de Lisboa vai explicar ao parlamento perturbações causadas por obras

A administração do Metropolitano de Lisboa vai ser ouvida pela comissão parlamentar de Economia e Obras Públicas para explicar as perturbações de circulação na cidade, na sequência de requerimentos do PSD e do PCP esta quarta-feira aprovados.

Os dois requerimentos para a audição foram aprovados, segundo avançou à Lusa o presidente da comissão, o social-democrata Afonso Oliveira, referindo que ainda não há datas para a ida dos responsáveis da empresa à Assembleia da República.

O PSD tinha pedido uma audição urgente da administração do Metropolitano de Lisboa, argumentando que as obras estão a "provocar perturbações no serviço prestado na zona norte da Área Metropolitana de Lisboa".